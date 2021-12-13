В Липецке к Новому году нарядят 42 елки

В Липецке наряжают елки к Новому году Фото: Юлия КЛЮЕВА

К Новому году на улицах Липецка появятся 42 праздничные ели. Их уже начали устанавливать на многих общественных пространствах. Как сообщили в пресс-службе мэрии, работы должны завершить в конце месяца. Посмотреть местонахождение новогодних елок можно на интерактивной карте.

Напомним, самое высокое дерево в 24 метра будет создавать праздничное настроение у СК "Звездный". На площади Петра Великого появится 16-метровая ель. Устанавливают зеленую красавицу и на Соборной площади. Специалисты закрепили ее 18-метровый металлический каркас, начали монтировать искусственную хвою с гирляндами. Елку украсят около тысячи белых и синих шаров.

16-метровое дерево появится на площади Константиновой, а перед ОЦКНТиК - 18-метровое. Елочки установят в парках Победы, Нижнем, "Сказка", Металлургов, Быхановом саду и на Городище. Народные елки можно будет найти на улицах Осипенко, Кутузова, у школы №29, во дворах по адресам: Космонавтов, 2, Хорошавина, 4, Бородинская, 47, Филипченко, 5/2, Бескрайняя, 22, Московская, 91, Хренникова, 5. Новогодние деревья порадуют жителей Матырского, Силикатного, Дачного, ЛТЗ, Сырского Рудника, 15 микрорайона. Напомним, украшения для народных елок делали сами липчане.

Предприниматели установят перед магазинами и ТЦ 14 елок. Бизнесмены нарядят 4 дерева, растущих рядом с торговыми точками.