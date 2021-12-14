Игорь Артамонов снова исполнит новогодние пожелания детей

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Эту акцию проводят липецкие благотворители. По традиции в приёмной главы администрации Липецкой области установлена ёлочка, которая украшена открытками-пожеланиями детей. Игорь Артамонов уже взял четыре таких желания и до Нового года их исполнит. Присоединиться к акции он приглашает и своих коллег.

«Есть новогодние традиции, которые продолжаешь с особым чувством. Снова в моей приёмной – ёлка желаний. Вместо шаров на ней открытки с мечтами детей, которым приходится непросто. Всем, с кем встречаюсь в эти дни, предлагаю побыть добрым волшебником, взять открытку и исполнить детское желание. Традиционно поучаствовал сам и мои заместители присоединились. Новогодние желания собрали благотворители из объединения «Больше, чем добро». Первая партия открыток разлетелась за несколько часов, уже готовим вторую », - сообщил Игорь Артамонов.

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Всех, кто хочет поддержать акцию, также приглашают в торговые центры Липецка - там до 19 декабря будут стоять такие волшебные елки. Полный список можно найти в аккаунтах центра социальной адаптации «Школа мастеров».

Кроме того, глава региона примет участие во всероссийской акции «Ёлка желаний» проекта «Мечтай со мной». Она направлена на то, чтобы в период предпраздничного волшебства как можно больше детей поверили в чудо. На «Ёлку желаний» поступают просьбы от детей, которые воспитываются в интернатах, приемных, многодетных и малообеспеченных семьях, а также от детей с ограниченными возможностями здоровья. В основном, дети просят игрушки, книги, товары для хобби и творчества, одежду, цифровую технику.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.