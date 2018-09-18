Под Липецком ищут 15-летнюю девушку, которая в 3 раз ушла из дома

18 Сент. 14:52 2018-09-18T14:52:36+03:00

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В Липецком районе пропал подросток. 16 сентября в 13.00 в деревне Копцевы Хутора из дома снова ушла 15-летняя Кожевникова Елена Дмитриевна. Как сообщают в ЛООО «Поиска пропавших детей», до сих пор местонахождение девушки неизвестно. До этого Елена уже дважды уходила из дома – в начале лета и неделю назад, 8 сентября. Не прошло и нескольких дней, как девушка опять пропала.

Приметы: рост 165, длинные темные волосы, сутулится.

Одежда: синяя футболка, джинсовая жилетка, джинсы с рваными коленями, красные кроссовки.

Просьба ко всем, кто видел Елену Кожевникову или знает, где она может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по номерам телефонов: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 – волонтеры. Либо написать на электронный адрес: ppdlip@mail.ru.

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