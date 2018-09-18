2018-09-18T14:52:36+03:00
Общество

Под Липецком ищут 15-летнюю девушку, которая в 3 раз ушла из дома

Елена Кожевникова снова пропала
Юлия КЛЮЕВА
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Пропала 15-летняя Елена КожевниковаПропала 15-летняя Елена КожевниковаФото: Поиск пропавших детей Липецк
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В Липецком районе пропал подросток. 16 сентября в 13.00 в деревне Копцевы Хутора из дома снова ушла 15-летняя Кожевникова Елена Дмитриевна. Как сообщают в ЛООО «Поиска пропавших детей», до сих пор местонахождение девушки неизвестно. До этого Елена уже дважды уходила из дома – в начале лета и неделю назад, 8 сентября. Не прошло и нескольких дней, как девушка опять пропала.

Приметы: рост 165, длинные темные волосы, сутулится.

Одежда: синяя футболка, джинсовая жилетка, джинсы с рваными коленями, красные кроссовки.

Просьба ко всем, кто видел Елену Кожевникову или знает, где она может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по номерам телефонов: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 – волонтеры. Либо написать на электронный адрес: ppdlip@mail.ru.

Продолжаются поиски 53-летнего Ильдуса Рахматулина. Он исчез в Липецке 2 августа. Неизвестно местоположение 37-летнего Алексея Ставрова. Мужчина пропал 6 июня со Стекольного завода в районе Матырского. Ничего не известно о 49-летнем Купцове Александре Павловиче. Мужчина исчез 27 июня в Данкове. Продолжаются поиски 36-летнего Бесчеревных Александра Вячеславовича. Мужчина пропал в Липецке 29 июля. Продолжаются поиски 47-летнего Загороднева Александра Михайловича. Липчанин вышел из дома 6 июля в 20.30 и не вернулся. До сих пор не могут найти 69-летнюю Щеглову Анну Ивановну.Она пропала 21 мая. Ушла поздно вечером из ЦРБ в селе Волово. Также ничего не известно о 69-летней Дзыкан Валентине Александровне. 29 мая ушла из дома в Липецке с улицы Вермишева.

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