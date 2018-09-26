В Липецке пробивший жене череп мужчина получил условный срок

26 Сент. 18:44 2018-09-26T19:19:17+03:00

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Очередной случай домашнего насилия расследовали в Липецке сотрудники полиции. Все случилось в мае этого года в Становланском районе, где жертвой садиста стала женщина. Конфликт между супругами произошел во двое частного дома. Во время ссоры муж ударил женщину по голове гидравлическим шлангом с железным наконечником. Удар был такой силы, что металлический наконечник пробил женщине череп.

Жена попала в больницу с открытым переломом лобной кости. Женщина едва не умерла, к счастью, врачам удалось спасти ей жизнь. Но вред здоровью оценили, как тяжкий. А на мужа завели уголовное дело по части 3 статьи 111 УК РФ. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, суд приговорил виновного к 3 годам условно, с испытательным сроком 3 года.

Напомним, что не так давно в Липецке пытался обжаловать приговор другой любитель «общаться» с женщинами кулаками. Максим Грибанов, который забил насмерть супругу. Он получил 9 лет строгого режима, но посчитал приговор слишком суровым.