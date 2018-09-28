Из-за эстафеты в субботу в Липецке изменится работа автобусов

28 Сент. 12:46 2018-09-28T12:47:25+03:00

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В эту субботу, 29 сентября, в Липецке проведут легкоатлетическую эстафету памяти В.Я. Клименкова. Маршрут: площадь Клименкова – улица Коммунистическая – Краснозаводская – Юбилейная – Жуковского – Волгоградская. Ориентировочное время мероприятия – с 11 до 12 часов дня.

Как сообщили в департаменте транспорта администрации, в это время изменится схема движения городского транспорта. Автобусы, следующие по указанным улицам, будут находиться в режиме ожидания. После того, как липчане пройдут по маршрутам, движение транспорта восстановится. Автобусы будут двигаться по утвержденным схемам.

Напомним, что в этот же день в городе временно ограничат продажу алкоголя. Запрет начинает действать за 2 часа до официального начала, во время проведения и в течение 2 часов после окончания мероприятия. То есть с 9 до 14.00.