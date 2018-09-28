В выходные в Липецке дождь и до +10 градусов

28 Сент. 15:01 2018-09-28T15:02:34+03:00

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В эту субботу, 29 сентября, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. В темное время суток температура воздуха составит 4-9 градусов тепла. По данным Росгидрометцентра, местами небольшой дождь. Ветер западный 6-11 м/с.

Днем в регионе 9-14 градусов выше ноля. В отдельных районах умеренный небольшой дождь. Ветер северной четверти 5-10 м/с. Возможны порывы до 16 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 745 мм рт.ст.

В воскресенье, 30 сентября, в Липецке снова дождь. Ночью столбик термометра поднимется до отметки +4 градуса. Днем воздух в областном центре прогреется до 12 градусов выше ноля. Ветер северный 6-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 755 мм рт.ст.