2018-10-01T12:29:03+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ увеличил объемы рефинансирования ипотекив 3,5 раза

Банк УРАЛСИБ по итогам 8 месяцев 2018 года увеличил объемы рефинансирования ипотечных кредитов сторонних банков в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Всего за 8 месяцев на эти цели Банк УРАЛСИБ выдал кредитов на сумму свыше 1,9млрд рублей. Общие объемы ипотечного кредитования за этот период выросли в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 21,5 млрд рублей. Ипотечный портфель на 31.08.2018 составил 63,9млрд рублей, увеличившись за год в 1,8 раза.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями кредитования можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.

На правах рекламы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стоимость потребительской корзины в Липецком районе составила 1 894,97 рублей
Неделю назад в Липецке пропала супружеская пара
Липецкая пенсионерка сняла со счета покойника четверть миллиона рублей
В Липецке парень разменял деньги старушке на билет банка приколов
В Липецк пришли морозы – ночь снова обещают до -1 градуса
Под Липецком мужчина зарезал мать и спрятал тело в сливной яме
Дело о липчанине, который пришел к врачам с ножом в груди, дошло до суда
В Липецке пройдет Стихобиатлон
Два месяца липчане прогуливались по городу в халатах и тапочках
Владелица турфирмы присвоила более 2,7 миллионов рублей липчан
Три дня назад в Липецкой области пропала 80-летняя бабушка
550 жителей Липецка отправятся служить в армию
Во вторник районе НЛМК в Липецке изменятся схемы движения транспорта
Под Липецком женщина на «Ладе» попала под «КамАЗ»
Липчанин проник в дом пенсионерки, чтобы украсть продукты из холодильника
В Липецке пешеходы не дали упасть автовышке с рабочим в люльке
В Липецкой области ночью сгорел автомобиль «Киа Рио»