2018-10-02T18:58:46+03:00
Общество

Президент назначил исполняющего обязанности губернатора Липецкой области

Путин подписал Указ о досрочном прекращении полномочий Олега Королева
Лия МУРАДЬЯН
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Игорm Артамонов назначен врио губернатора Липецкой областиИгорm Артамонов назначен врио губернатора Липецкой областиФото: kremlin.ru
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Владимир Путин подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий главы администрации Липецкой области». Наряду с официальной отставкой Олега Королева, президент назначил исполняющего обязанности.

– Владимир Путин провел встречу с Игорем Артамоновым, в ходе которой информировал о решении назначить его временно исполняющим обязанности главы администрации Липецкой области, – говорится на официальном сайте Кремля.

В Указе президента сказано: «Назначить Артамонова Игоря Георгиевича временно исполняющим обязанности главы администрации Липецкой области до вступления в должность лица, избранного главой администрации Липецкой области, освободив его от занимаемой должности».

Напомним, Олег Королев попросил у президента отставки во время визита в Москву, 1 октября, а во вторник объявил о своем решении публично.

Игорь Артамонов: вице-президент Сбербанка России – председатель Среднерусского банка. Родился 14 марта 1967 года в городе Буденновске Ставропольского края. В 1990 году окончил Московский институт народного хозяйства имени Плеханова, проходил обучение в Государственном университете - Высшей Школе Экономики и Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. В Сбербанке работал более 20 лет.

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