Врио губернатора встретился с обманутыми дольщиками Липецка

9 Окт. 16:48 2018-10-09T18:21:21+03:00

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Липецкие дольщики продолжают бороться за свое жилье. Отчаявшись получить помощь от местных властей, липчане решили поехать в Москву. Отправиться в столицу они планировали уже давно. Осуществить задуманное удалось в этот вторник, 9 октября. Дольщица ЖК «Европейский» с плакатом в руках вышла к зданию Государственной Думы. Таким способом липчане хотят привлечь внимание к своей проблеме, в надежде, что ее наконец-то решат.

Этим днем врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов встретился с обманутыми дольщиками. В микрорайон «Европейский» также приехали первый заместитель главы областной администрации Юрий Божко и глава Липецка Сергей Иванов. Игорь Артамонов поговорил с липчанами и сказал, что его задача – разобраться в ситуации и сделать так, чтобы дома были достроены и сданы в эксплуатацию.

Кстати, липецкие дольщики хотели выйти на митинг 14 октября. Однако, мероприятие перенесли на 20 число. Митинг стартует в 10 утра на площади перед ОЦКНТиК.