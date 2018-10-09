2018-10-09T18:21:21+03:00
Общество

Врио губернатора встретился с обманутыми дольщиками Липецка

А утром липецкие дольщики провели одиночный пикет у здания Государственной Думы в Москве
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Дольщица из Липецка вышла с плакатом к зданию Государственной Думы в МосквеДольщица из Липецка вышла с плакатом к зданию Государственной Думы в МосквеФото: публикации Герой
Изменить размер текста:

Липецкие дольщики продолжают бороться за свое жилье. Отчаявшись получить помощь от местных властей, липчане решили поехать в Москву. Отправиться в столицу они планировали уже давно. Осуществить задуманное удалось в этот вторник, 9 октября. Дольщица ЖК «Европейский» с плакатом в руках вышла к зданию Государственной Думы. Таким способом липчане хотят привлечь внимание к своей проблеме, в надежде, что ее наконец-то решат.

Этим днем врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов встретился с обманутыми дольщиками. В микрорайон «Европейский» также приехали первый заместитель главы областной администрации Юрий Божко и глава Липецка Сергей Иванов. Игорь Артамонов поговорил с липчанами и сказал, что его задача – разобраться в ситуации и сделать так, чтобы дома были достроены и сданы в эксплуатацию.

Кстати, липецкие дольщики хотели выйти на митинг 14 октября. Однако, мероприятие перенесли на 20 число. Митинг стартует в 10 утра на площади перед ОЦКНТиК.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Липчанина будут судить за любовное граффити на вагоне поезда
В среду в Липецке потеплеет до +18, а после снова похолодает
В Липецк приедут библиотекари из Орла и Кирова
В среду в Липецке жители 60 улиц останутся без воды
В Липецке водитель на «Ниве» чуть не сбил пешеходов
В среду в домах Липецка появится отопление
В Липецке у 12 животных обнаружили бешенство
В Липецкой области задержали угонщиков 3 машин
В Липецке в пожаре сгорело оборудование магазина
Под Липецком иномарка вылетела в кювет и опрокинулась
В Липецкой области мошенники украли у пенсионерки более 600 тысяч рублей
2 машины сгорели ночью в Липецке и 1 в Добровском районе
Более 4,5 тысяч человек заболели ОРВИ на прошлой неделе в Липецкой области
Военная прокуратура следит за призывом в Липецкой области
В Липецке ГИБДД ищет очевидцев аварии с пешеходом
Липчанин, поссорившись с женой, сообщил о бомбе в квартире
У липчан еще есть две недели до наступления холодов
В Липецке остались без света 15.5 тысяч человек
Под Липецком автоинспекторы устроили погоню со стрельбой за пьяным водителем грузовика
В Липецкой области обезопасят 36 аварийных участков дорог из 43
Расчленитель семейной пары в Липецке пытался свести счеты с жизнью
Благотворительная акция «Семья - семье» завершилась в регионе
Под Липецком в лобовом столкновении «Лексуса» и «ВАЗа» погиб человек и пострадал ребенок
Между Липецком и Москвой будет курсировать новый экспресс
В Липецке гражданин ближнего зарубежья обворовывал садовые домики