В Липецке дольщики намерены выйти на митинг

СЕГОДНЯ 16:13 2018-10-04T16:15:33+03:00

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В администрацию Липецка поступило заявление на проведение митинга. На акцию снова намерены выйти дольщики уже не действующего «Строй-гада» – дома на улице Неделина, Фрунзе и Агрономической.

Почти год долевики терпеливо ждали своих квартир, по сдаче которых давно истекли все сроки, еще при существовании печально известной фирмы. После банкротства «Строй-града» и уголовных дел, в Липецк зашел новый застройщик из Воронежа. Работа закипела, заброшенные дома начали застраиваться, но летом внезапно все снова остановилось. По словам самих дольщиков, новые строители не смогли договориться с местной властью. В итоге дома снова заброшены.

Напомним, ситуация с новостройками тянется еще с лета 2016 года, когда дольщики заявили о себе впервые. После было несколько митингов, в ходе которых людям каждый раз обещали, что скоро они въедут в свои квартиры. Последнее обещание, что люди въедут в сквартиры этой осенью, прозвучало в июне. Но теперь стройка снова заморожена.

Согласно принятому в мэрии заявлению, люди намерены выйти на площадку у областного ДК в следующее воскресенье, 14 октября, с 12 до 13 часов. По слухам, к стройградовским дольщикам намерены присоединиться и сотни долевиков «Европейского» микрорайона.