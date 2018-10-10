Арестованный за три изнасилования в Липецке уроженец Казахстана все отрицает

СЕГОДНЯ 12:30 2018-10-10T13:06:05+03:00

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В Липецке арестовали 41-летнего уроженца Казахстана, подозреваемого в насилии липчанок. Как сообщили в региональном СКР, мужчина не признает свою вину, утверждая, что он не причастен к преступлениям. Но у следствия есть неопровержимые доказательства того, что жительниц Липецка насиловал именно он.

Напомним, в августе-сентябре этого года мужчина надругался над тремя липчанками. Своих жертв он встречал в разных районах города, в малолюдных местах. Угрожая расправой, он заставлял их раздеваться, после чего приступал к делу.

По каждому эпизоду возбуждены уголовные дела. В ходе расследования проводились генетические экспертизы, с помощью которых удалось установить генотип насильника. Позже правоохранители задержали мужчину в лесопосадках села Ильино Липецкого района.

Все уголовные дела объединены в одно производство. Расследование продолжается. Действия насильника квалифицированы по п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ "Изнасилование", ч.1,2 ст. 132 УК РФ "Иные действия сексуального характера с применением насилия".