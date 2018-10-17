2018-10-17T15:14:11+03:00
Общество

Отборочные туры Чемпионата по чтению вслух для старшеклассников «Страница 19» стартовали в Липецке в октябре

Принять участие может любой желающий от 14 до 17 лет
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Чемпионат станет логическим продолжением «Страницы 18». В новом сезоне партнерами выступают Школа-студия МХАТ, филологический факультет МГУ и Всероссийский конкурс «Книгуру» . В проекте участвует 41 регион России, а прогнозируемое количество участников превысит 100 000 человек.

В отборочных турах в Липецке принять участие может любой желающий в возрасте от 14 до 17 лет. Для этого нужно обратиться в свое учебное заведение.

Организаторы Чемпионата по чтению вслух «Страница» (существует с 2013 года, в названии фигурирует год проведения) ставят перед собой амбициозную задачу: помочь школьникам полюбить чтение, выйти из формальной среды общеобразовательного процесса и открыть в себе новые таланты. Организаторы ищут талантливых юных чтецов из больших и малых городов России, учат выразительному чтению и навыкам публичного выступления, попутно знакомя с лучшими образцами российской и зарубежной литературы. Участники читают вслух без подготовки выбранные организаторами отрывки из книг русской и зарубежной прозы, поэзии. Жюри, в состав которого входят как педагоги, так и известные журналисты, литературные деятели, медийные лица оценивают технику и артистизм чтения.

Проект получил грант Президента на развитие гражданского общества. Это позволит Чемпионату «Страница 19» охватить учеников из малых городов и региональных центров. Они получат возможность принять участие в Чемпионате, соревнуясь внутри города и за его пределами. В «Страницу19» приглашаются ученики школ и средне-специальных учебных заведений в возрасте от14 до 17 лет. Чтобы принять участие, нужно обратиться к руководству учебного заведения, в котором обучается школьник. Участие бесплатное и добровольное.

Партнерами сезона выступят филологический факультет МГУ и Школа-студия МХАТ, которые подготовит специальные призы для финалистов, которые позволят школьникам развивать свои таланты. Супер-финал состоится в Москве на сцене учебного театра Школы-студии МХАТ.

Партнером сезона выступит Всероссийский конкурс “Книгуру”, который отбирает лучшие книги для подростков и детей. В финальных этапах участники прочтут произведения номинантов, а также смогут сами стать членами жюри этой престижной премии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке вооруженный грабитель в микрозайме попал на видео
Охранную систему в колледже в Керчи поставила фирма из Липецка
Под Липецком водитель иномарки не справился с управлением и вылетел в кювет
В районе Набережной в Липецке на несколько дней ограничат движение
Игорь Артамонов встретился с липецкими блогерами
Юрий Шуршуков остается начальником управления здравоохранения Липецкой области
В выходные в Липецкой области пропал 25-летний парень
Солнечная безветренная погода в Липецке продержится до конца недели
В Липецке 19-летний парень изнасиловал 3-летнюю племянницу
В Липецкой области из мести сожгли машину начальника службы безопасности
Под Липецком в ДТП с «ВАЗом» и «Нивой» пострадали три человека
В Липецке подростки пошли на грабеж ради продуктов
В Липецке задержанный маньяк из Казахстана не признается в изнасилованиях
Более 300 липчан выйдут на массовую зарядку
В среду более 40 улиц Липецка останутся без холодной воды
Начальник управления здравоохранения Липецкой области уходит в отставку
В среду в Липецке до +22 градусов, ночью и утром туман
В Липецке алиментщик скончался в изоляторе при странных обстоятельствах
53% горожан считают, что в Липецке невозможно построить успешную карьеру
Директор «Липецкгорсвета» ушел в отставку
Под Липецком пьяный автомеханик угнал машину клиентки
В Липецке на проспекте Победы водитель иномарки не заметил «ВАЗ»
Утром в Липецкой области вспыхнул дом
К среде во всех липецких домах пустят отопление
44-летний житель Липецкой области оказался под стражей за убийство соседа молотком
Во вторник в Липецке до +20 и без осадков