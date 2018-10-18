2018-10-18T09:21:58+03:00
Происшествия

В деле о крупной взятке с липецкой чиновницей 8 млн. рублей

Ольга Крючкова, ее экс-зам Михаил Бакланов и адвокат областной коллегии Владимир Писаренко находятся в сизо
Лия МУРАДЬЯН
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Начальник имущественных отношений обвиняется в особо крупной взяткеНачальник имущественных отношений обвиняется в особо крупной взяткеФото: Следственный комитет России.
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Подробности получения многомиллионной взятки с участием начальника управления имущественных и земельных отношений Липецкой области Ольги Крючковой озвучил СК России. Напомним, что 16 октября чиновницу, ее бывшего первого зама Михаила Бакланова и адвоката Липецкой областной коллегии адвокатов Владимира Писаренко взяли под стражу в Москве. Их вычислили сотрудники регионального УФСБ. Крючковой вменяют получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 190), заму, адвокату и другим сотрудникам администрации – посредничество во взяточничестве (часть 4 статьи 291.1).

По версии следствия, факт получения взятки имел место ровно два года назад, 18 октября 2016 года. Как сообщает СКР, Крючкова через Бакланова, Писаренко и других посредников получила от предпринимателя 8 миллионов рублей. За эти деньги начальница управления дала согласие на аренду земельного участка, который принадлежал региону и был в аренде у другого предпринимателя.

Кроме этого, по данным следствия, соучастники Крючковой помогали взяткодателю собрать и подготовить нужные документы, для передачи в управление земельных отношений. Напомним, что речь идет о трассе «Меридиан» между Шанхаем и Гамбургом через Липецкую область.

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