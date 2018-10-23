Под Липецком ищут мужчину, который пропал на рыбалке 10 дней назад

СЕГОДНЯ 14:51 2018-10-23T15:21:01+03:00

Пока поиски ни к чему не привели Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

До сих пор достоверной информации о местонахождении Дмитрия нет

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14 октября в селе Курино Хлевенского района пропал молодой человек. В тот день 25-летний Абрамов Дмитрий Александрович пошел вместе с друзьями на рыбалку. Об этом сообщили в Поисковом отряде Лиза Алерт. Последний раз его видели на берегу реки, где он сидел с удочкой.

Парня искали друзья, родные, водолазы и сотрудники МЧС. К сожалению, достоверной информации о местонахождении Дмитрия по-прежнему нет. Хотя прошло почти 10 дней.

Приметы: рост 177, плотного телосложения, волосы русые, глаза серо-зеленые.

Был одет: коричневая куртка с капюшоном, синие спортивные штаны, черные рыбацкие сапоги.

Просьба ко всем, кто видел Абрамова Дмитрия Александровича или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по номерам телефонов: 02 – полиция; 8-800-700-54-52 или 112.