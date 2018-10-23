2018-10-23T16:20:42+03:00
Общество

Липецкие автоинспекторы выйдут на рейд по детским креслам

Усиленные дежурства пройдут 24 и 25 октября
Лия МУРАДЬЯН
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Автоинспекторы выйдут на усиленные дежурстваАвтоинспекторы выйдут на усиленные дежурстваФото: Лия МУРАДЬЯН
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В ближайшие два дня, 24 и 25 октября, в Липецке пройдет профилактическое мероприятие ГИБДД. Автоинспекторы выйдут на усиленное дежурство, чтобы проверить, как жители города перевозят маленьких пассажиров. Как сообщает пресс-служба ГИБДД, дежурства будут проходить вблизи детских образовательных учреждений.

По данным ведомства, за 9 месяцев этого года в Липецке произошло 75 аварий с участием детей. В них пострадал 81 несовершеннолетний. Один ребенок в результате ДТП погиб. Из общего числа пострадавших 35 детей находились в машинах в качестве пассажиров.

Напомним, что перевозка детей без специальных удерживающих устройств или автокресел карается штрафом в 3000 рублей. Штраф за непристегнутые ремни – 500 рублей на каждого пассажира.

Напомним, что только за последние сутки в Липецкой области в ДТП пострадали трое подростков. Одна девушка получила травму в качестве пассажира, еще одну сбили на дороге, и 14-летний подросток попал в аварию на мопеде.

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