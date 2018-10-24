2018-10-24T14:18:26+03:00
Происшествия

СК занялся историей с избитым ребенком в частном садике Липецка

По публикации в СМИ началась доследственная проверка
Лия МУРАДЬЯН
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СК проверит условия в садике, где избили ребенкаСК проверит условия в садике, где избили ребенка
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Следственный комитет региона начал проверку по истории с избитым в частном садике Липецка ребенком. Напомним, о случившемся рассказали родители двухлетнего малыша, которого отдали в платный детсад в микрорайоне Университетский.

По словам отца мальчика, синяки на теле ребенка заметили уже дома. За пребывание малыша в частном детском саду платили 15 000 рублей в месяц, но мальчик успел проходить туда полторы недели.

Как рассказал «КП-Липецк» отец ребенка, малыш сам сказал родителям, что тетя (директор) ставила его в угол и шлепала по попе. Мать мальчика написала заявление в полицию, где возбудили уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию и жестокое обращение.

Но воспитатель отрицает причастность к избиению. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, доследственная проверка проходит по факту публикации в СМИ.

– Следователям предстоит также сделать выводы о соответствии требованиям безопасности предоставление услуг частной организацией, – сообщили в пресс-службе. – Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

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