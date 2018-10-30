2018-10-30T12:07:59+03:00
Общество

Сбербанк и Яндекс запустили маркетплейс «Беру» после тестирования

В период тестирования пользователи сделали более 180 тысяч заказов
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Наполнение площадки товарами от проверенных поставщиков началось в мае 2018 года. С весны более 1000 продавцов разместили почти 100 тысяч товарных позиций. Сейчас на маркетплейсе можно найти детские товары, бытовую технику и электронику, товары для дома и дачи, товары для животных, продукты питания, косметику, а также заказать доставку лекарств.

- Наша цель — сделать «Беру» площадкой, где человек может купить у разных продавцов всё, что ему нужно, сделав один заказ. Сейчас на «Беру» 9 разделов. В будущем мы планируем добавлять новые категории, расширять ассортимент и делать «Беру» ещё удобнее для наших покупателей, — говорит Максим Гришаков, генеральный директор компании «Яндекс.Маркет».

- Сегодня рынок онлайн-покупок в России занимает всего 4% от общего объёма потребительских покупок, в то время как в развитых странах этот показатель доходит до 15%. Мы уверены, что запуск новой масштабной площадки для интернет-шопинга будет способствовать развитию рынка электронной коммерции в России, — заявил Лев Хасис, первый заместитель председателя правления ПАО Сбербанк.

реклама

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке расширят список чиновников, которым запрещено иметь счета за границей
Спустя 3 недели в Липецке нашли 15-летнего подростка
В ночь на среду в Липецке до 5 градусов мороза, а днем +6
Липчане все чаще болеют ОРВИ – почти 5000 случаев за неделю
В Липецке меняют расписание двух городских автобусов
В Липецке мужчина пытался убить жену вилкой
В Липецке суд закрыл две политические партии
В Липецке задержали грабителей офисов микрозаймов
В Липецке у пенсионера угнали машину, а потом сожгли
Под Липецком "Четырнадцатая" вылетела в кювет: пострадала девушка
Во вторник жители 12 улиц Липецка останутся без света, 6 - без воды
В селе под Липецком вспыхнули два дома
В Липецке жителям Сокола на одну ночь отключат отопление
Олег Королев может стать сенатором от Липецкой области
Под Липецком районная управа признала сгнивший дом вдовы ветерана пригодным для жилья
Липчанин победил в Международном литературном конкурсе
Фестиваль "Тайны усадьбы" признан одним из лучших в стране
В Липецке от отравления лекарствами умерла 4-летняя девочка
В ближайшие сутки в Липецке мокрый снег, туман и гололедица
Липецк вошел в тройку городов с самыми дорогими зимними шинами в России
В Липецке светофор с иероглифами удивил горожан
В Липецке парень привел полуголую девушку в кафе на поводке
Рост цен на продукты привел к резкому скачку инфляции в Липецкой области
В «Сбербанк Онлайн» на iPhone теперь можно создавать собственные фото- и видеооткрытки
В Липецкой области подросток угнал «девятку» и бросил в лесу
Под Липецком женщина сбила пешехода и впечатала другую машину в столб