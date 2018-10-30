2018-10-30T13:58:26+03:00
Общество

Липчане все чаще болеют ОРВИ – почти 5000 случаев за неделю

Показатель на 3% ниже порога эпидемии
Лия МУРАДЬЯН
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От гриппа привились больше четверти липчанОт гриппа привились больше четверти липчан
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В Липецкой области понемногу увеличивается число заболевших ОРВИ. По данным регионального Роспотребнадзора, за прошедшую неделю, с 22 по 28 октября, в регионе зарегистрировали 4860 заболевши. Неделей ранее было 4 705 человек. Прирост составил 3.4%. В любом случае данный показатель ниже порога эпидемии на 3%.

Как и прежде, большая часть заболевших – дети до 14 лет, их 77% от общего числа заболевших. В больницу из-за простуды попали 3.5% , что по оценке медиков, в пределах среднего показателя для данного периода.

При исследовании анализов, медики нашли вирусы парагриппа, риновирусы и другие респираторные вирусы. Вирусов гриппа пока не было. Сейчас липчане активно продолжают прививаться от гриппа. В настоящее время вакциной «Совигрипп» привились более 28% жителей региона – больше четверти населения.

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