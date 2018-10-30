40 пьяных водителей поймали за выходные в Липецкой области

СЕГОДНЯ 16:32 2018-10-30T16:33:22+03:00

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В прошедшие три дня, с 26 по 28 октября, сотрудники ДПС несли усиленные дежурства на дорогах Липецкой области. Автоинспекторы внимательно наблюдали за поведением автомобилистов и выслеживали самых опасных участников дорожного движения – нетрезвых водителей за рулем.

На этот раз охота за пьяными автомобилистами обошлась без погони и стрельбы. Напомним, что в начале месяца так ловили нетрезвого водителя грузовика. По данным пресс-службе регионального ГИБДД, по итогу нынешнего трехдневного рейда дорожные полицейские задержали 40 пьяных водителей. Причем четверо из них уже лишались прав за пьяную езду.

Каждому, кто попался впервые, грозит лишение водительского удостоверения и 30 000 рублей штрафа. Тех, кто грубо нарушил закон во второй раз, будут карать уде по уголовной статье, где сумма штрафа возрастает до 300 000 рублей.