2018-10-31T11:03:13+03:00
Общество

Алексей Гордеев провел рабочую встречу с Игорем Артамоновым

Вице-премьер и врио главы администрации Липецкой области обсудили вопросы экологии и развития АПК региона
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Заместитель Председателя Правительства России Алексей Гордеев провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы администрации Липецкой области Игорем Артамоновым. В ходе беседы обсуждались вопросы экологии и развития агропромышленного комплекса региона, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

Игорь Артамонов рассказал Алексею Гордееву о масштабной программе обновления городского транспорта. «В следующем году планируется приобрести для Липецка около 300 современных автобусов, соответствующих самым строгим экологическим требованиям», - подчеркнул врио главы региона.

Также недавно побывавший на Новолипецком комбинате Игорь Артамонов отметил, что одним из важнейших приоритетов Группа НЛМК считает соответствие ведения бизнеса экологическим требованиям и инвестирует значительные средства в природоохранные технологии. Так, на липецкой производственной площадке за последние пять лет на эти цели направлено около 10 миллиардов рублей.

Алексей Гордеев поинтересовался у Игоря Артамонова готовностью области к реализации национального проекта «Экология». Впервые экологической повестке уделено столь пристальное государственное внимание и предусмотрены значительные средства. Стоимость всего проекта в России до 2024 года составит 4 трлн рублей, причем 80% из них – средства из внебюджетных источников. Национальный проект состоит из 11 федеральных проектов по трем основным направлениям – отходы, воздух, вода – и будет реализовываться в плотной связке с регионами, где люди непосредственно сталкиваются с последствиями ухудшения экологической ситуации.

Касаясь темы развития липецкого АПК, Игорь Артамонов подчеркнул, что область – третья в России по сбору овощей закрытого грунта. По этому показателю липчане находятся в числе лидеров вместе с краснодарцами и ставропольцами. И регион продолжает наращивать объем производства. В районах возводятся теплицы пятого поколения с применением технологии UltraClima. На данный момент производством тепличных овощей в регионе занимаются четыре компании. Общая площадь под теплицами составляет 106 гектаров. В ноябре еще одна компания планирует ввести в эксплуатацию около 11 гектаров теплиц (первая очередь). До 2020 года общая площадь теплиц превысит 200 гектаров, планируется получить почти 190 тыс. тонн овощей.

Фото: сайт администрации Липецкой области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На чемпионат по рукопашному бою в Липецк съедутся 150 спортсменов
Ночью в Липецке похолодает до 5 градусов мороза
Стартовал прием заявок на конкурс "Доброволец года"
Под Липецком лесники спасли застрявшего в болоте грибника
Массовая авария с восемью пострадавшими в Липецке началась с автобуса
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 крупнейших банков на рынке автокредитования по итогам 1 полугодия
В Липецке на Соколе сбили 5-летнего мальчика
Под Липецком у пенсионера украли деньги и планшет
В столкновении двух машин под Липецком пострадал человек
Ночью под Липецком вспыхнул «Chevrolet Lanos»
ДТП на мосту КТЗ в Липецке: 8 пострадавших, 1 погиб
Липецку на охрану школ нужны 75 млн. рублей, а пока все еще платят родители
В Липецке будут судить гражданина Таджикистана за попытку дать взятку инспектору ДПС
28 улиц Липецка станут безопасными в следующем году
В Липецке автобус с пассажирами выехал на вторую встречную, объезжая пробку
40 пьяных водителей поймали за выходные в Липецкой области
В Липецке расширят список чиновников, которым запрещено иметь счета за границей
Спустя 3 недели в Липецке нашли 15-летнего подростка
В ночь на среду в Липецке до 5 градусов мороза, а днем +6
Липчане все чаще болеют ОРВИ – почти 5000 случаев за неделю
В Липецке меняют расписание двух городских автобусов
Сбербанк и Яндекс запустили маркетплейс «Беру» после тестирования
В Липецке мужчина пытался убить жену вилкой