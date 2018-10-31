Алексей Гордеев провел рабочую встречу с Игорем Артамоновым

СЕГОДНЯ 11:02 2018-10-31T11:03:13+03:00

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Заместитель Председателя Правительства России Алексей Гордеев провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы администрации Липецкой области Игорем Артамоновым. В ходе беседы обсуждались вопросы экологии и развития агропромышленного комплекса региона, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

Игорь Артамонов рассказал Алексею Гордееву о масштабной программе обновления городского транспорта. «В следующем году планируется приобрести для Липецка около 300 современных автобусов, соответствующих самым строгим экологическим требованиям», - подчеркнул врио главы региона.

Также недавно побывавший на Новолипецком комбинате Игорь Артамонов отметил, что одним из важнейших приоритетов Группа НЛМК считает соответствие ведения бизнеса экологическим требованиям и инвестирует значительные средства в природоохранные технологии. Так, на липецкой производственной площадке за последние пять лет на эти цели направлено около 10 миллиардов рублей.

Алексей Гордеев поинтересовался у Игоря Артамонова готовностью области к реализации национального проекта «Экология». Впервые экологической повестке уделено столь пристальное государственное внимание и предусмотрены значительные средства. Стоимость всего проекта в России до 2024 года составит 4 трлн рублей, причем 80% из них – средства из внебюджетных источников. Национальный проект состоит из 11 федеральных проектов по трем основным направлениям – отходы, воздух, вода – и будет реализовываться в плотной связке с регионами, где люди непосредственно сталкиваются с последствиями ухудшения экологической ситуации.

Касаясь темы развития липецкого АПК, Игорь Артамонов подчеркнул, что область – третья в России по сбору овощей закрытого грунта. По этому показателю липчане находятся в числе лидеров вместе с краснодарцами и ставропольцами. И регион продолжает наращивать объем производства. В районах возводятся теплицы пятого поколения с применением технологии UltraClima. На данный момент производством тепличных овощей в регионе занимаются четыре компании. Общая площадь под теплицами составляет 106 гектаров. В ноябре еще одна компания планирует ввести в эксплуатацию около 11 гектаров теплиц (первая очередь). До 2020 года общая площадь теплиц превысит 200 гектаров, планируется получить почти 190 тыс. тонн овощей.

Фото: сайт администрации Липецкой области.