Массовая авария с восемью пострадавшими в Липецке началась с автобуса

СЕГОДНЯ 12:38 2018-10-31T12:39:55+03:00

Погибший был за рулем «Опеля» и вышел, чтобы выставить аварийный знак [фото]

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В региональном УМВД озвучили подробнсоти массового ДТП, которое произошло этим утром, 31 октября, на мосту через ж/д пути в районе Кольца трубного у выезда на Лебедянское шоссе, где пострадали 8 человек и один погиб. Напомним, 6 автомобилей, включая автобус с пассажирами, столкнулись около 7 утра. В ДТП пострадали восемь человек и один погиб.

Массовое ДТП на обледеневшем мосту в ЛипецкеФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

По данным автоинспекторов, все началось с того, что двигавшаяся в сторону Опытной станции «Киа» зацепила попутный «ПАЗ». В первом столкновении, по предварительным данным, пострадали 4 пассажира автобуса.

Массовое ДТП на обледеневшем мосту в ЛипецкеФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

По словам автомобилистов, дорога обледенела и остановиться там было очень трудно. Поэтому к автобусу и легковушке добавились еще три машины – «Рено Дастер», «Ховер» и «Опель», которые пытались объехать участников первого ДТП.

По уточненной информации, погибший был водителем «Опеля», он вышел из машины, чтобы выставить аварийный знак. В этот момент в него въехал «Ховер», водитель которого не смог увернуться из-за гололеда. «Ховер» ехал на встречу, в сторону КТЗ, он сбил человека и попутно задел «ГАЗель».