2018-10-31T14:23:46+03:00
Общество

Стартовал прием заявок на конкурс "Доброволец года"

Церемония награждения победителей состоится 7 декабря
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В рамках юбилейного конкурса планируется выявить и поощрить организации, трудовые коллективы, представителей социально активного бизнеса, средства массовой информации, жителей Липецкой области, деятельность которых оказывает положительное влияние на развитие добровольчества в регионе. «Доброволец года» в этом году изменил номинации, отразив основные направления добровольческой деятельности, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

Для физических лиц доступна номинация «Личный пример» (инклюзивное добровольчество; культурное добровольчество; социальное добровольчество; событийное добровольчество; экологическое добровольчество; волонтерство Победы; серебряное добровольчество; медицинское волонтерство; семейное добровольчество; юные добровольцы; добровольчество в сфере образования; добровольчество в чрезвычайных ситуациях; благотворитель года).

Юридические лица могут заявить о себе в номинации «Общее дело» (корпоративное добровольчество; добровольчество в средствах массовой информации),

Номинация «Акция года» доступна как для физических, так и для юридических лиц. В каждом направлении номинаций «Личный пример» и «Общее дело» будет определен один победитель. В номинации «Акция года» будут названы три победителя (I, II и III место).

Конкурсантам до 23 ноября 2018 года необходимо подать заявку и предоставить организатору конкурса материалы о достижениях в сфере добровольческой и благотворительной деятельности в 2018 году, в соответствии с выбранной номинацией, а также фотографии и видеоролик о конкурсанте и его деятельности.

Победители определятся конкурсной комиссией по итогам оценки материалов участников конкурса. Церемония награждения состоится 7 декабря 2018 года. Ознакомиться с Положением конкурса можно на портале «областьбудущего.рф».

Контактная информация: Г(О)БУ ЦРД, 398001, г. Липецк, ул. Советская, д.7,

тел.: 8(4742)23-01-70, e-mail: dobro_48_omo@mail.ru

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