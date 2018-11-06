2018-11-06T13:05:06+03:00
Общество

Директор МУП «Липецкпассажиртранс» стал вице-мэром администрации Липецка

Соответствующее распоряжение подписал глава города Сергей Иванов
Юлия КЛЮЕВА
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Константин Власов стал вице-мэромКонстантин Власов стал вице-мэромФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В администрации Липецка новое назначение. С 7 ноября вице-мэром становится Константин Власов, работавший директором МУП «Липецкпассажиртранс». Соответствующее распоряжение подписал глава Липецка Сергей Иванов в этот вторник, 6 ноября.

Константину Власову предстоит координировать работу департаментов транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства, управления административно-технического контроля и управлений территориальными округами.

Константин Власов родился 28 марта 1982 года в Липецке. В 2004 году получил диплом ЛГТУ по специальности «Управление автотранспортом». В 2007 году окончил Московский международный университет по специальности «Менеджмент организаций». В 2015 году прошел курс обучения по программе МВА.

С 2006 до 2017 года работал ведущим инженером, начальником отделов, финансовым директором в липецком филиале ПАО «Ростелеком». В 2017 году стал директором МУП «Липецкпассажиртранс». Финалист федерального конкурса «Лидеры России». Женат, двое детей.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, за полтора года в МУП «Липецкпассажиртранс» произошли масштабные преобразования. Автобусный парк обновился на 25%. Приобретен 81 автобус. До конца этого года в областной центр поступят 5 электробусов.

Напомним, что 24 октября заместителем главы администрации Липецка назначили Екатерину Белокопытову. Ранее она возглавляла департамент экономического развития мэрии. Екатерина Белокопытова координирует работу департамента экономического развития, управлений потребительского рынка и муниципального заказа.

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