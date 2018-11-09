В выходные в Липецке перекроют движение по улице Индустриальная

СЕГОДНЯ 16:45 2018-11-09T16:56:50+03:00

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В субботу, 10 ноября, в Липецке ограничат движение по улице Индустриальная. С 8.00 10 ноября до 10.00 11 ноября в районе дома №41 планируется провести работы по устройству водопровода. В связи с этим участок временно перекроют. В департаменте дорожного хозяйства и благоустройства призывают автолюбителей с понимаем отнестись к неудобствам. А также соверуют заранее выбирать пути объезда.

Напомним, что на следующей неделе на несколько часов приостановят движение трамваем №5. На участке пути "Площадь Металлургов - переулок Бестужева" проведут аварийные ремотные работы. Из-за этого с 9 утра до 1 дня движением трамваев №5 «Кольцо 9 микрорайона – Стан 2000» прекратится. После окончания работ транспорт продолжит движение по привычным схемам.