Воловская больница вновь станет самостоятельным учреждением здравоохранения
Об этом заявил врио руководителя области Игорь Артамонов в ходе рабочей поездки в район
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В ходе рабочей поездки в Воловский район врио руководителя Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с главами сельских поселений, депутатами, представителями общественности, муниципальных учреждений, предприятий и организаций заявил, что местная больница вновь станет самостоятельным учреждением здравоохранении, - сообщает пресс-служба администрации региона.