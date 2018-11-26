Воловская больница вновь станет самостоятельным учреждением здравоохранения

СЕГОДНЯ 16:20 2018-11-26T16:20:10+03:00

Об этом заявил врио руководителя области Игорь Артамонов в ходе рабочей поездки в район

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В ходе рабочей поездки в Воловский район врио руководителя Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с главами сельских поселений, депутатами, представителями общественности, муниципальных учреждений, предприятий и организаций заявил, что местная больница вновь станет самостоятельным учреждением здравоохранении, - сообщает пресс-служба администрации региона.

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