2018-11-30T10:46:50+03:00
Общество

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» сообщает о результатах деятельности за 9 месяцев 2018 года в соответствии с МСФО

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» выпустил консолидированную финансовую отчетность по международным стандартам
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

По итогам 9-ти месяцев 2018 года чистая прибыль Банка составила 6 619 млн рублей, что более чем в 2 раза превысило прибыль Банка за 9 месяцев 2017 года.

На 1 октября 2018 года капитал Банка составил 85 311 млн рублей.

Более подробную информацию можно получить по телефону 8 800-250-57-57 или на сайте Банка УРАЛСИБ. На правах рекламы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке на пешеходном переходе сбили женщину с ребенком
В Правобережном районе Липецка до позднего вечера не будет воды
В Липецке хулиган с оторванным зеркалом «КамАЗа» напал на коммунальщиков
В Липецке пенсионера будут судить за продажу наркотиков
Обстрелявший полицейских липчанин получил 9.5 лет строгого режима
С понедельника в Липецке изменится расписание автобусов до Силикатного
В Липецке ожидаются опасные для выбросов метеоусловия
В Липецке будут судить мужчину, который избил мать и 4 дня смотрел, как она умирает
В понедельник в Липецке вводят временный запрет на продажу алкоголя
В Липецкой области за ночь дотла сгорели два дома
Липецкие дороги отремонтируют за 3,4 млрд. рублей
В центре Липецка сбили школьницу – девушка попала в больницу
В Липецке дальнобойщик украл из квартиры 90 000 рублей
Невзирая на опасность липецкие рыбаки выходят на тонкий лед
Липчанин пытался подкупить миграционную полицию
В Липецкой области живут больше 2000 ВИЧ-инфицированных
Температура в Липецке снизится до 15 градусов мороза
В Липецке легковушка перелетела через газон, снесла забор и разбила машину
Прокурор требует 13 лет для липчанина, который обстрелял полицейских из ружья
В Липецке будут судить банду школьников за разбои, грабежи, кражи и угон
Банк УРАЛСИБ повысил доходность вкладов «МЫ ВМЕСТЕ» и «Верное решение»
На этой неделе в Липецке изменится расписание четырех автобусов
Липчанка обворовывала ячейки для хранения в магазинах
В Липецкой области «ВАЗ» влетел в стоящий на трассе «КамАЗ»