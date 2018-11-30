После ночного пожара на заводе Лебедянь окутал оранжевый пар

СЕГОДНЯ 13:00 2018-11-30T13:03:18+03:00

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Ночное ЧП на заводе строительных машин в Липецкой области отразилось и на городе Лебедянь, который утром погрузился в оранжевый туман.

Оранжевый пар в Лебедяни. Фото Артём СтыркинФото: vk.com

Фото: vk.com

Напомним, склады завода на площади 1000 квадратных метров горели почти 5 часов. По данным МЧС региона, пожар ликвидировали в 6.34 утра.

Оранжевый пар в Лебедяни. Фото Артём СтыркинФото: vk.com

Фото: vk.com

На фотографиях, сделанных спустя 2 часа – в 8.38, видно, как по городу тянутся густые оранжевые облака. Но опасности нет, город не задыхается от дыма.

Оранжевый пар в Лебедяни. Фото Nastya ChasovnikovaФото: vk.com

Фото: vk.com

Местные жители уточняют, что запаха дыма нет, это скорее был не дым, а пар. Он исходил от тлеющих конструкций складов, на тот момент их все еще проливали.

Пожар на заводе в Лебедяни .

На месте все еще продолжают ликвидировать последствия ночного ЧП и подсчитывать убытки. Вместе с тем в сети продолжают выкладывать видео ночного пожара.