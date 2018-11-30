После ночного пожара на заводе Лебедянь окутал оранжевый пар
Ночное ЧП на заводе строительных машин в Липецкой области отразилось и на городе Лебедянь, который утром погрузился в оранжевый туман.
Оранжевый пар в Лебедяни. Фото Артём СтыркинФото: vk.com
Фото: vk.com
Напомним, склады завода на площади 1000 квадратных метров горели почти 5 часов. По данным МЧС региона, пожар ликвидировали в 6.34 утра.
Оранжевый пар в Лебедяни. Фото Артём СтыркинФото: vk.com
Фото: vk.com
На фотографиях, сделанных спустя 2 часа – в 8.38, видно, как по городу тянутся густые оранжевые облака. Но опасности нет, город не задыхается от дыма.
Оранжевый пар в Лебедяни. Фото Nastya ChasovnikovaФото: vk.com
Фото: vk.com
Местные жители уточняют, что запаха дыма нет, это скорее был не дым, а пар. Он исходил от тлеющих конструкций складов, на тот момент их все еще проливали.
Пожар на заводе в Лебедяни .
На месте все еще продолжают ликвидировать последствия ночного ЧП и подсчитывать убытки. Вместе с тем в сети продолжают выкладывать видео ночного пожара.