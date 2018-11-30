На подъезде к Липецку утром перевернулась иномарка

СЕГОДНЯ 13:18 2018-11-30T13:18:58+03:00

В аварии пострадал один человек

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Серьезная авария случилась этим утром, 30 ноября, на трассе Липецк – Лебедянь в Липецком районе. Там в районе населенного пункта Новая Деревня не справился с управлением водитель легкового автомобиля.

Машина вылетела с дороги в кювет и рухнула на крышу. Очевидцы вызвали на место происшествия спасателей. Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, сигнал на пульт дежурного поступил в 5.01 утра.

На место сразу прибыли сотрудники спасательной части №25. По данным спасателей, в аварии никто не погиб. Пострадал один человек.

Напомним, что за прошлые сутки, 29 ноября, на дорогах Липецкой области произошло 4 аварии с пострадавшими, в которых травмы получили 5 человек.