На подъезде к Липецку утром перевернулась иномарка
Серьезная авария случилась этим утром, 30 ноября, на трассе Липецк – Лебедянь в Липецком районе. Там в районе населенного пункта Новая Деревня не справился с управлением водитель легкового автомобиля.
Машина вылетела с дороги в кювет и рухнула на крышу. Очевидцы вызвали на место происшествия спасателей. Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, сигнал на пульт дежурного поступил в 5.01 утра.
На место сразу прибыли сотрудники спасательной части №25. По данным спасателей, в аварии никто не погиб. Пострадал один человек.
Напомним, что за прошлые сутки, 29 ноября, на дорогах Липецкой области произошло 4 аварии с пострадавшими, в которых травмы получили 5 человек.