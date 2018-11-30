Проект областного бюджета на 2019 год вынесен на публичные слушания

СЕГОДНЯ 16:16 2018-11-30T16:16:14+03:00

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Доходы областной казны в 2019 году составят 53,3 млрд. рублей. Основное наполнение региональной казны, как и в предыдущие годы, планируется за счет налоговых поступлений – 47,7 млрд. рублей, в том числе за счет налога на прибыль – 42,2%, налога на доходы физических лиц – 27,9%, налога на имущество организаций – 11,7%.

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