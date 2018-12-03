Юные липецкие таланты получили заслуженные награды
В регионе завершились восьмые молодежные Дельфийские игры "Старт надежды"
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Церемония награждения самых одаренных юных липчан, принявших участие в восьмых молодежных Дельфийских играх "Старт надежды", состоялась в Областном центре культуры, народного творчества и кино на прошедшей неделе. Среди лучших - талантливые музыканты и художники, танцоры и певцы, дизайнеры и повара, - сообщили в управлении культуры и туризма Липецкой области.