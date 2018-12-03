Игорь Артамонов: «Липчане должны почувствовать перемены к лучшему»

СЕГОДНЯ 17:39 2018-12-03T17:39:09+03:00

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В понедельник утром на еженедельном оперативном совещании врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов поставил ряд задач перед своими заместителями, главами муниципалитетов и руководителями всех управлений, ведомственных и бюджетных учреждений, - сообщает пресс-служба администрации региона. Все они связаны с большим количеством жалоб, поступающих на сайт «Развиваем Липецкую область вместе» artamonovigor.ru. Игорь Артамонов рассказал, что за 26 дней работы сайта поступило почти 2000 обращений. В основном это жалобы. Люди сообщают о проблемах в сферах ЖКХ, здравоохранения, благоустройства, жалуются на состояние дорог, нехватку спортивных объектов. При этом в районах и городах работа с обращениями выстроена плохо. Ответы изобилуют канцеляризмами и не содержат конкретных сроков решения проблем.

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