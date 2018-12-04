2018-12-04T09:53:05+03:00
Общество

В лесах Липецкой области усилили охрану за елками

Штраф за одно новогоднее дерево 7331 рублей
Лия МУРАДЬЯН
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В лесах усиленно следят за елкамиВ лесах усиленно следят за елкамиФото: Управления лесного хозяйства Липецкой области
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В конце ноября в Липецкой области полиция и управление лесхоза подписали совместный приказ об усилении охраны в лесах. Теперь в местах, где растут сосны и елки усиленно дежурят наряды полиции и лесники.

Как сообщили в пресс-службе управления лесного хозяйства, в лесах работают мобильные группы, а на трассах и дорогах у лесов стоят стационарные посты. Они выслеживают машины, на которых могут перевозить елки. Усиленные дежурства будут длиться вплоть до 31 декабря.

Там, где растут новогодние деревья ставят информационные щиты о сумме штрафа. Кстати, одна любая срубленная елка или сосна обойдется в 7331 рубль штрафа. Это в 10 раз больше, чем цена дерева на елочных базарах Липецка. Напомним, что для липчан заготовили более 25000 сосен и елей.

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