В лесах Липецкой области усилили охрану за елками

4 Дек. 09:53 2018-12-04T09:53:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В конце ноября в Липецкой области полиция и управление лесхоза подписали совместный приказ об усилении охраны в лесах. Теперь в местах, где растут сосны и елки усиленно дежурят наряды полиции и лесники.

Как сообщили в пресс-службе управления лесного хозяйства, в лесах работают мобильные группы, а на трассах и дорогах у лесов стоят стационарные посты. Они выслеживают машины, на которых могут перевозить елки. Усиленные дежурства будут длиться вплоть до 31 декабря.

Там, где растут новогодние деревья ставят информационные щиты о сумме штрафа. Кстати, одна любая срубленная елка или сосна обойдется в 7331 рубль штрафа. Это в 10 раз больше, чем цена дерева на елочных базарах Липецка. Напомним, что для липчан заготовили более 25000 сосен и елей.