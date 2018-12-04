В ДТП с «ВАЗом» и «Ладой» под Липецком пострадали 5 человек

4 Дек. 10:54 2018-12-04T10:54:14+03:00

В ДТП пострадали два водителя и три пассажира Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

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Стали известны подробности страшной аварии в Елецком районе Липецкой области, которая произошла в понедельник, 3 декабря в районе села Трубицино. Напомним, около 12.30 на трассе между Ельцом и Красным столкнулись «ВАЗ-2115» и «Лада-Гранта».

Как выяснилось, за рулем «пятнадцатой» был 27-летний водитель. Именно он влетел в «Гранту», которой управлял 53-летний мужчина. Как сообщает ГИБДД Липецкой области, в аварии пострадали пять человек. Обоих водителей, двоих пассажиров «Лады» и оду пассажирку «ВАЗа» с различными травмами увезли в больницу.

Это было единственное ДТП с пострадавшими в области за прошедшие сутки. Аварий с материальным ущербом и без пострадавших зарегистрировали 32. Также за день на дорогах зафиксировали 334 нарушения ПДД, остановили двоих пьяных водителей и оштрафовали за ремни 65 человек.