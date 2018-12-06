Опекунские семьи получат дополнительную помощь из областного бюджета

6 Дек. 09:49 2018-12-06T09:49:17+03:00

Всего на реализацию законопроекта потребуется дополнительно выделить из областной казны почти 89 млн. рублей

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Для детей-сирот, которые воспитываются опекуном или попечителем, вводятся такие же выплаты, которые сегодня установлены для приемных семей, - сообщает пресс-служба Липецкого областного совета. Это ежемесячная материальная помощь на приобретение предметов хозяйственного обихода и личной гигиены (899 рублей), на оплату услуг бытового обслуживания (301 рубль), на текущий ремонт жилого помещения (301 рубль).

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