В Липецке автомобили мешают проехать мусоровозам к контейнерам с отходами

6 Дек. 13:54 2018-12-06T13:54:36+03:00

Водителям мусоровозов приходится по несколько раз приезжать на одну и ту же площадку, чтобы забрать отходы Фото: Лия МУРАДЬЯН

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Водители мусоровозов не могут подъехать к контейнерным площадкам. Сделать это им мешают автомобили, припаркованные во внутриквартальных территориях. Как сообщили в департаменте ЖКХ администрации Липецка, техника вынуждено по нескольку раз возвращаться на одну и ту же площадку. Из-за этого срывается график вывоза отходов. Мусорные баки переполнены.

Наиболее проблемные – 19, 26 и 27 микрорайоны, а также Университетский и Елецкий. Машины часто загораживают контейнеры на улице Студеновская, 18; Зегеля,1; Московская,147; Стаханова, 5, 39; Коммунальная,10; Терешковой,42; Я.Фабрициуса,5; 50 лет НЛМК,17А; Бехтеева,5; П.Смородина,2; Замятина,1; Мистюкова, 3, 10; Шерстобитова,22; Кривенкова,37; Дружбы,32; 40 лет Октября,43; Ворошилова, 3; Советская,43; Бунина, 18, 22; Меркулова, 32, 51А; Теперика,15.

Кстати, за автомобиль, препятствующий работе мусоровоза, можно получить штраф от 500 до 3 тысяч рублей. С 7 декабря стартуют рейдовые мероприятия, в ходе которых будут выявлять нарушителей.

Напомним, что парковка вблизи мусорных баков не только мешает выполнять свою работу водителям мусоровозов. Порой даже жителям домов проблематично подойти к контейнеру, чтобы выбросить мусор. В такой ситуации оказались жильцы домов на улице Свиридова. Водитель оставил автомобиль возле мусорки, перегородив к ней путь. За это местные жители завалили его машину отходами.