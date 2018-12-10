Состоялась рабочая встреча Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимира Салмина с врио губернатора Курской области Романом Старовойтом

СЕГОДНЯ 13:25 2018-12-10T13:25:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В числе перспективных векторов взаимодействия Сбербанка и исполнительного органа власти — проект «Безналичный регион», который включает в себя переход на безналичную систему оплаты в самых разных сферах: в общественном транспорте, школах, муниципальных и бюджетных учреждениях. Обсуждалось развитие альтернативных каналов обслуживания, в том числе проект «CashOut», который позволит клиенту в торговой точке через терминал Сбербанка не только оплатить покупку, но и снять наличные средства.

На встрече Владимир Салмин проинформировал Романа Старовойта об основных показателях работы Сбербанка в Курской области. В частности он отметил, что в настоящее время банк входит в ТОП-3 налогоплательщиков региона. Традиционно сильны позиции кредитования юридических и физических лиц. Доля Сбербанка на рынке ипотечного кредитования Курской области сегодня достигает около 60%. Всего с начала года благодаря Сбербанку новоселье справили более 5000 курских семей.

Как отметил Роман Старовойт, сотрудничество области и Сбербанка будет и дальше способствовать развитию региона и повышению уровня жизни курян.