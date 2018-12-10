В Липецкой области поймали двоих новогодних браконьеров с елками

СЕГОДНЯ 14:39 2018-12-10T14:39:23+03:00

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В Липецкой области начали ловить новогодних браконьеров, которые незаконно срубают в лесах ели и сосны. Один из таких нарушителей попался в Тербунском районе. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, мужчина самовольно без всяких разрешительных документов срубил сосну на территории Воловского лесничества.

Лесоруба с деревцем поймали сотрудники управления лесного хозяйства, сосну отобрали и выписали административный протокол за незаконную рубку. Мужчину оштрафовали на 3000 рублей, но кроме штрафа ему еще предстоит возместить ущерб природе, который оценили в 4331 рубль. То есть срубленная сосна обошлась человеку в 7300 рублей. Это притом, что на елочных базарах, который откроются 20 декабря, 1 метр сосны будет стоить около 350 рублей. С учетом штрафа и ущерба, браконьер «купил» 20-метровую сосну. На данный момент в судах уже два таких административных дела.

Напомним, что леса сейчас усилено патрулируют сотрудники лесхоза и правоохранители.