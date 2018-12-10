2018-12-10T16:52:29+03:00
Общество

Липецкие аграрии намерены потеснить мировых кумиров сельского хозяйства

Липецкий регион вышел в число ведущих производителей аграрной продукции в стране
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Времена 90-х, когда сельское хозяйство в области «лежало на боку», канули в лету. За 20 лет отрасль из отстающих выбилась в передовые, агропромышленный комплекс стал локомотивом экономики региона. Объемы сельхозпроизводства за этот период увеличились в 4 раза, липчане вышли на 4-е место в стране по производству продукции на душу населения. Липецкий регион в лидерах по урожаям сахарной свеклы, кукурузы, рапса, горчицы, соевых бобов. В области (при том, что она из самых компактных в стране) производится столько сахара, что хватит на 15 регионов, овощей закрытого грунта – на 10, мяса – на 4, зерна – на 3.

Читать далее...

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Юлия Чечерина собрала в Липецке полный зал
Во вторник в Липецке до +3 градусов, мокрый снег и гололедица
В Липецке на 19 микрорайоне в пожаре пострадал человек
На юбилейном «Сезоне открытий» журнал Рублевка LIP преподнес своим партнерам сюрприз
В Липецке два дня до позднего вечера будут отключать воду
Липецкий чемпионат по смешанным единоборствам собрал более 100 спортсменов
Через Липецк в Москву начал ходить новый поезд из Воронежа
В Липецкой области поймали двоих новогодних браконьеров с елками
Состоялась рабочая встреча Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимира Салмина с врио губернатора Курской области Романом Старовойтом
В Липецке сгорел архив БТИ
Банк УРАЛСИБ запустил акцию для клиентов «Большая игра. Новогодний бум» с призовым фондом 3 млн рублей
В этом году липчане взяли ипотечные кредиты на 13 млрд. рублей
Гадалка из Адыгеи сняла с липчанки порчу на 100 000 рублей золотом
Под Липецком в ДТП с «Шевроле» погиб водитель «Фольксвагена»