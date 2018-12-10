Липецкие аграрии намерены потеснить мировых кумиров сельского хозяйства

10 Дек. 16:52 2018-12-10T16:52:29+03:00

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Времена 90-х, когда сельское хозяйство в области «лежало на боку», канули в лету. За 20 лет отрасль из отстающих выбилась в передовые, агропромышленный комплекс стал локомотивом экономики региона. Объемы сельхозпроизводства за этот период увеличились в 4 раза, липчане вышли на 4-е место в стране по производству продукции на душу населения. Липецкий регион в лидерах по урожаям сахарной свеклы, кукурузы, рапса, горчицы, соевых бобов. В области (при том, что она из самых компактных в стране) производится столько сахара, что хватит на 15 регионов, овощей закрытого грунта – на 10, мяса – на 4, зерна – на 3.

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