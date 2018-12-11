С этого дня в Липецке частично перекроют улицу Гагарина

11 Дек. 09:50 2018-12-11T09:51:35+03:00

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С этого вторника, 11 декабря, частично перекроют автомобильную дорогу по улице Гагарина в Липецке. Движение ограничат на участке в районе дома №6 по направлению к железнодорожному вокзалу. Как сообщили в пресс-службе городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации, дорогу перекроют из-за аварийных работ ПАО "Квадра".

Руководство компании приносит свои извинения за временные неудобства. Автолюбителям советуют быть внимательнее при проезде данного участка. Тем более, что погодные условия оставляют желать лучшего. Синоптики предупреждали о гололедице на дорогах. Также возможны осадки - мокрый снег, дождь, морось. При таких погодных условиях водителям действительно стоит быть предельно осторожными на дорогах города.