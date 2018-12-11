2018-12-11T09:51:35+03:00
Общество

С этого дня в Липецке частично перекроют улицу Гагарина

В районе дома №6 запланированы аварийные работы
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке частично перекроют улицу ГагаринаВ Липецке частично перекроют улицу ГагаринаФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

С этого вторника, 11 декабря, частично перекроют автомобильную дорогу по улице Гагарина в Липецке. Движение ограничат на участке в районе дома №6 по направлению к железнодорожному вокзалу. Как сообщили в пресс-службе городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации, дорогу перекроют из-за аварийных работ ПАО "Квадра".

Руководство компании приносит свои извинения за временные неудобства. Автолюбителям советуют быть внимательнее при проезде данного участка. Тем более, что погодные условия оставляют желать лучшего. Синоптики предупреждали о гололедице на дорогах. Также возможны осадки - мокрый снег, дождь, морось. При таких погодных условиях водителям действительно стоит быть предельно осторожными на дорогах города.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Фестиваль воркаута в Липецке собрал более 100 участников
Липчане должны за ЖКХ меньше других регионов РФ
Ночью под Липецком дотла сгорел дом
Под Липецком водитель сбил 10-летнюю школьницу и скрылся
Юлия Чичерина собрала в Липецке полный зал
Во вторник в Липецке до +3 градусов, мокрый снег и гололедица
В Липецке на 19 микрорайоне в пожаре пострадал человек
На юбилейном «Сезоне открытий» журнал Рублевка LIP преподнес своим партнерам сюрприз
Липецкие аграрии намерены потеснить мировых кумиров сельского хозяйства
В Липецке два дня до позднего вечера будут отключать воду
Липецкий чемпионат по смешанным единоборствам собрал более 100 спортсменов
Через Липецк в Москву начал ходить новый поезд из Воронежа
В Липецкой области поймали двоих новогодних браконьеров с елками
Состоялась рабочая встреча Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимира Салмина с врио губернатора Курской области Романом Старовойтом
В Липецке сгорел архив БТИ
Банк УРАЛСИБ запустил акцию для клиентов «Большая игра. Новогодний бум» с призовым фондом 3 млн рублей
В этом году липчане взяли ипотечные кредиты на 13 млрд. рублей
Гадалка из Адыгеи сняла с липчанки порчу на 100 000 рублей золотом
Под Липецком в ДТП с «Шевроле» погиб водитель «Фольксвагена»