Чиновники подсчитали, во сколько обойдется липчанам салат оливье

СЕГОДНЯ 19:08 2018-12-11T19:08:26+03:00

Во сколько в Липецке обойдется салат оливье

Условный набор продуктов на салат стоит от 168,85 до 203,60 рублей

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Сотрудники областного агентства содействия развитию торговой деятельности подсчитали стоимость продуктов на салат оливье в разных магазинах города. Как сообщает пресс-служба учреждения, за основу взяли самый простой рецепт салата с вареной колбасой на 5-6 порций.

В рецепт вошли: колбаса вареная «Докторская» (300 г); зеленый горошек (400 г); соленые консервированные огурцы (300 г); картофель (300 г); 5 куриных яиц; морковь (200 г); репчатый лук (100 г); майонез (200 г).

Мониторинг цент проводили в этот вторник, 11 декабря. Самая минимальная цена на данный набор продуктов 168.85 рублей, максимальная – 203,60 рублей. Напомним, что минимальный набор продуктов в Липецкой области в этом месяце стоит 3243,1 ррубля. В региона за месяц подорожали яйца, картофель, лук, пшено и сахар.