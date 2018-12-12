Под Липецком водитель иномарки насмерть сбил мужчину

СЕГОДНЯ 09:14 2018-12-12T09:14:32+03:00

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За прошедшие сутки на дорогах региона автоинспекторы выявили 812 нарушений правил дорожного движения. По информации областного УГИБДД России, 4 водителя сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. 49 человек не стали пристегиваться во время движения. 492 раза автомобилисты превысили допустимую скорость. Зафиксировано 28 случаев механического столкновения автомобилей.

Так, в прошедший вторник, 11 декабря, крупная авария произошла в Липецке на улице Фрунзе. Столкнулись сразу несколько следовавших друг за другом автомобилей. Водитель ПАЗа врезался на стоящий "Пежо", который в свою очередь столкнулся с "Лексусом" и "Нивой". Травмы получили пассажир автобуса и водитель "Пежо". Им оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

ДТП с пятью машинами в Липецке .

В тот же день на авттодороге Орел-Тамбов 43-летний водитель иномарки "Ссанг Йонг" сбил 39-летнего мужчину. Травма оказалась смертельной. Пострадавший скончался.