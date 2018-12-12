Под Липецком водитель иномарки насмерть сбил мужчину
За прошедшие сутки на дорогах региона автоинспекторы выявили 812 нарушений правил дорожного движения. По информации областного УГИБДД России, 4 водителя сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. 49 человек не стали пристегиваться во время движения. 492 раза автомобилисты превысили допустимую скорость. Зафиксировано 28 случаев механического столкновения автомобилей.
Так, в прошедший вторник, 11 декабря, крупная авария произошла в Липецке на улице Фрунзе. Столкнулись сразу несколько следовавших друг за другом автомобилей. Водитель ПАЗа врезался на стоящий "Пежо", который в свою очередь столкнулся с "Лексусом" и "Нивой". Травмы получили пассажир автобуса и водитель "Пежо". Им оказали медицинскую помощь и отпустили домой.
ДТП с пятью машинами в Липецке .
В тот же день на авттодороге Орел-Тамбов 43-летний водитель иномарки "Ссанг Йонг" сбил 39-летнего мужчину. Травма оказалась смертельной. Пострадавший скончался.