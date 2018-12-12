Многодетная липчанка получила условный срок за убийство новорожденной дочки

12 Дек. 17:03 2018-12-12T17:03:36+03:00

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В Липецкой области вынесли приговор по жуткому делу об убийстве ребенка, которое произошло в марте в Добринском районе. Там многодетная мать убила четвертого ребенка. Напомним, 33-летняя женщина все 9 месяцев скрывала беременность от мужа и других родственников.

Когда начались схватки, муж обеспокоился состоянием жены и вызвал «скорую». Не подозревая о беременности, мужчина пошел встречать медиков на улицу. Как раз в этот момент женщина и родила. Роды проходили в биотуалете, новорожденная упала вниз головой и захлебнулась. Позже эксперты определили, что девочка родилась здоровая и доношенная.

Когда медики сообщили правоохранителям, женщина сразу во всем созналась. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, на допросе многодетная мать пояснила, что убила четвертого ребенка из-за трудного материального положения. Женщину признали виновной в убийстве новорожденного по 106 статье УК и приговорили к 3 годам условно с испытательным сроком 4 года.