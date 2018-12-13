Учащиеся Липецкой области будут ездить в транспорте бесплатно

СЕГОДНЯ 11:00 2018-12-13T11:00:40+03:00

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Школьники и студенты очной формы обучения из многодетных семей получат право бесплатного проезда в муниципальном и областном транспорте в течение всего календарного года, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. Решение о внесении изменения в действующее законодательство принято по инициативе врио главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова. Ранее школьники и студенты из многодетных семей в возрасте до 24 лет ездили в общественном транспорте бесплатно только в течение учебного года - с сентября по июнь.

В Липецкой области живут свыше 13 тыс. многодетных семей. В них воспитываются 42723 ребенка, из них 29907 детей является школьниками и студентами очной формы обучения. Из областного бюджета на обеспечение бесплатного проезда детей из многодетных семей в 2019 году будет выделено 57,5 млн. рублей.

Фото: сайт администрации Липецкой области.