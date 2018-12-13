В Липецке на улице Неделина горожане устроили танцы на льду

13 Дек. 12:40 2018-12-13T12:48:39+03:00

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Оттепель и неожиданные морозы превратили в минувшую среду Липецк в большой каток. 12 декабря липчане обращались в редакцию "КП-Липецк" с жалобами на скользкие тротуары. Причем, как в центре города, так и на окраинах.

Теперь в интернете начинают появляться видео, которые можно озаглавить "Липчане на льду". Так, жительница города выложила на YouTube ролик, который сняла у остановки на улице Неделина. Участок возле павильона полностью покрыт льдом. Горожане аккуратно ступают на скользкую поверхность тротуара. Некоторые даже идут по дороге, чтобы не упасть.

Танцы на льду по-липецки.Улица Неделина

Один из прохожих чуть не упал. Пройдя мимо остановки, он заскользил и чуть не вылетел на проезжую часть. Аналогичная ситуация случилась с еще несколькими липчанами. Удержать равновесие им помогал только столб, о который они держались, проходя мимо.