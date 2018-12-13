18 декабря состоится очередная 21 сессия облсовета

13 Дек. 16:38 2018-12-13T16:38:08+03:00

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Депутаты рассмотрят проект Закона Липецкой области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», - сообщает пресс-служба облсовета. Парламентарии также внесут изменения в Закон «Об оплате труда работников областных государственных учреждений» и поправки в Закон «О выборах главы администрации Липецкой области».

Полностью план повестки дня опубликован на официальном сайте облсовета в рубрике «План работы». А в рубрике «Законодательная деятельность» размещаются проекты законов, которые рассмотрит сессия.

Начало сессии в 10.00, в Большом зале администрации области.

Сессия регионального парламента будет транслироваться в Интернете в режиме реального времени на официальном сайте областного Совета.