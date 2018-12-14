2018-12-14T12:41:01+03:00
Общество

FitchRatings подтвердило рейтинг Банка УРАЛСИБ «B+» со «Стабильным» прогнозом

Международное рейтинговое агентство FitchRatingsподтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Банка УРАЛСИБ в иностранной валюте на уровне «B+», прогноз по рейтингу – «Стабильный». Рейтинг устойчивости подтвержден на уровне «b+»
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

«Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Банка УРАЛСИБ «B+» обусловлен его кредитоспособностью на самостоятельной основе, которая отражена в рейтинге устойчивости банка «b+», –отмечается в релизе FitchRatings.

По мнению аналитиков Fitch, подтверждение рейтингов Банка УРАЛСИБотражает снижающееся давление на качество активов, хорошие профили фондирования и ликвидностии положительнуюисторию деятельности под руководством новой команды менеджмента.

Более подробную информацию можно получить по телефону 8 800-250-57-57 или на сайте Банка УРАЛСИБ.

На правах рекламы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Липецком у пенсионерки украли кроликов-великанов
Утром в Липецке лоб в лоб столкнулись иномарка и «КАМАЗ», есть пострадавшие
В Липецке из-за коммунальной аварии две улицы на Соколе остались без горячей воды
За смену места жительства липчанину грозит до 1 года тюрьмы
В Липецке аферистки под видом газовиков украли у пенсионерки 50 тыс. рублей
Под Липецком вылетела в кювет девушка за рулем «Приоры»
«ВАЗ» и «Нива» столкнулись на трассе под Липецком – пострадали люди
Липецкие спасатели рассказали, как выбрать безопасную новогоднюю гирлянду
В день плавания в бассейны Липецка будут пускать бесплатно
После жалоб на сайт Артамонова в Липецке изменили расписание автобусов
В Липецке осудили за героин 17-летнюю студентку-закладчицу
18 декабря состоится очередная 21 сессия облсовета
Под Липецком управляющий банком за деньги выдал кредит на 15 млн. рублей
В пятницу в Липецке снегопад и до 5 градусов мороза
Липчанин получил 1.5 года за угрозу убить родителей
Школьники Липецка познакомились с гамадрилом Степашкой
Пожарные потушили квартиру на Фрунзе в Липецке
Житель Липецкой области задолжал своей дочери 60 тысяч рублей
Под Липецком в приемной семье изнасиловали 13-летнюю девочку-инвалида
Липецкие автоинспекторы ловят нарушителей на парковке для инвалидов
В Липецке на улице Неделина горожане устроили танцы на льду
Банк УРАЛСИБ занял 2-е место за лучшую аналитику по рынку облигаций в рамках премии CbondsAwards – 2018
Специалисты рассказали, как выбрать новогоднюю елку в Липецке
Учащиеся Липецкой области будут ездить в транспорте бесплатно
Под Липецком неизвестный избил парня и похитил у него ювелирные украшения
Сбербанк обеспечил возможность оплаты проезда банковскими картами в 64 городах России
В Липецке в столкновении "Калины" и "Мерседеса" пострадали двое
За сутки под Липецком вспыхнули три дома