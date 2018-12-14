Утром в Липецке лоб в лоб столкнулись иномарка и «КАМАЗ», есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 12:50 2018-12-14T12:59:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Этим утром, 14 декабря, на окраине города произошла серьезная авария. Как сообщили в пресс-службе ГО и ЧС Липецка, сообщение о ДТП поступило на телефон службы спасения «112» в 8.50. На трассе Орел-Тамбов на виадуке над Елецкой трассой лоб в лоб столкнулись автокран «КАМАЗ» и автомобиль «Киа Рио».

Спасатели выехали на место происшествия. Бригаде пришлось с помощью гидроинструмента извлекать зажатых в салоне иномарки людей. В аварии пострадали водитель и два пассажира. Их госпитализировали.

Напомним, что этим утром еще одна авария произошла в Лебедянском районе. У поворота на сахарный завод столкнулись «ВАЗ-2110» и «Нива». По информации спасателей, ДТП случилось из-за нарушения правил дорожного движения. В аварии пострадали несколько человек.