2018-12-14T16:10:18+03:00
Общество

Подрядчика заставят заменить весь асфальт на выезде из Липецка

На Лебедянском выезде появляются все новые выбоины
Лия МУРАДЬЯН
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На новой дороге продолжают появляться ямыНа новой дороге продолжают появляться ямыФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В эту пятницу, 14 декабря, липецкие чиновники отправились на участок Лебедянского выезда, где в начале этой недели развалился асфальт стоимостью 26.7 млн. рублей, который уложили в ноябре.

Напомним, огромная выбоина образовалась в районе Опытной станции. Причем ситуация усугубляется, и на дороге появляются все новые ямы. Как сообщили в пресс-службе мэрии, ремонтировать эту дорогу подрядчик будет за свой счет. Чиновники уже направили претензию в адрес подрядной организации. Пока подрядчик заливает яму литым асфальтом, а весной будет делать дорогу заново.

- Причины разрушения определят в ходе независимой экспертизы, – отметил в ходе выезда заместитель мэра Константин Власов. – Как можно наблюдать, рядом с отремонтированным участком сегодня появилась еще одна небольшая выбоина. Это значит, что с наступлением тепла исполнителю, скорее всего, придется заменить весь асфальт, уложенный в одну смену с поврежденным – это около 5 тысяч м2. Если разрушение продолжится, то подрядчику за свой счет придется переделать весь объем.

Отметим, что всего подрядчик ООО «ДоброеСпецСтрой» уложил на том участке 36 тыс. м2 асфальта.

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