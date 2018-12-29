Ремонт трубы на улице Ленина меняет маршруты автобусов

СЕГОДНЯ 10:39 2018-12-29T10:39:39+03:00

Шесть маршрутов пустили в объезд по другими улицам

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Из-за коммунальной аварии на улице Ленина в Липецке меняются маршруты нескольких автобусов. Напомним, трубу прорвало вечером после 18.00 в районе Соборной площади, в трех домах отключили воду.

Как сообщает городской департамент транспорта, по временным схемам поедут автобусы №2, 12, 302, 315, 352: от улицы Студеновская через Гагарина, Плеханова, Зегеля, Петровский проезд и далее по своему маршруту.

Автобус № 345 будет объезжать ремонтируемый участок по схеме: улица Гагарина – Плеханова – Зегеля и далее по маршруту». На остановку «улица Шкатова» 345-й заезжать не будет.

По данным пресс-службы мэрии, после ремонта все автобусы вернутся к прежним схемам. Более подробно о работе транспорта можно уточнить по телефону диспетчерской службы: 31-80-15.