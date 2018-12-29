Дискотеки на снегу в новогоднюю ночь пройдут в девяти районах Липецка

СЕГОДНЯ 13:04 2018-12-29T13:04:43+03:00

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Новогоднюю ночь 1 января в Липецке можно отпраздновать зажигательными танцами на снегу. В первый часы Нового года в девяти районах города откроются уличные дискотеки.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, главная новогодняя дискотека пройдет перед спорткомплексом «Звездный», там же где и главный городской каток. Гостей ждут зажигательная музыка, веселые конкурсы и концерты. И конечно же, вместе с липчанами будут зажигать дед Мороз и Снегурочка.

Также веселые танцевальные программы с новогодними волшебниками и концертами пройдут в парке Победы и парке НЛМК. Аналогичные дискотеки на снегу ждут липчан на площади Клименкова, перед дворцами культуры «Сокол», «Рудничный», «Матыра», «Шахтинский» и «Луч». Гости станцуют под любимые новогодние песни и будут водить хороводы.

При этом в мэрии напомнили, что запускать салюты и фейерверки можно не везде. Для этого есть три площадки: у Звездного, на улице Терешковой, 13; перед ДК«Матыра», Энергостроителей, 5а; возле ДК «Луч» по улице Писарева, 16.

А дискотеки на снегу будут работать с часу ночи до трех утра.